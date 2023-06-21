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Опубликовано 21 июня 2023, 13:03

Путин: ВСУ понимают, что у них нет шансов

Активных наступательных действий со стороны украинской армии сейчас не проводится. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду, 21 июня, на встрече с выпускниками военных вузов. Глава государства объяснил это очень просто: ВСУ понимают, что не смогут выстоять перед российской военной машиной.

"Благодаря мужеству и героизму наших бойцов, готовности командиров к отражению любых агрессивных действий в отношении РФ шансов у противника нет. И они это понимают, поэтому и встали сейчас", — отметил российский лидер.

Путин: С начала контрнаступления наши мужики "наколотили" 245 танков и 678 бронемашин ВСУ
Путин: С начала контрнаступления наши мужики "наколотили" 245 танков и 678 бронемашин ВСУ

Ранее в США назвали ужасной резнёй то, с чем столкнулась украинская армия при контрнаступлении. По оценкам аналитиков, с начала июня ВСУ потеряли уже более десяти тысяч солдат. Даже украинский президент Зеленский сегодня признал, что с контрнаступлением у Киева есть проблемы, хотя прежде он хвалился, что всё идёт по плану.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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