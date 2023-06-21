Путин: ВСУ понимают, что у них нет шансов
Активных наступательных действий со стороны украинской армии сейчас не проводится. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду, 21 июня, на встрече с выпускниками военных вузов. Глава государства объяснил это очень просто: ВСУ понимают, что не смогут выстоять перед российской военной машиной.
"Благодаря мужеству и героизму наших бойцов, готовности командиров к отражению любых агрессивных действий в отношении РФ шансов у противника нет. И они это понимают, поэтому и встали сейчас", — отметил российский лидер.
Ранее в США назвали ужасной резнёй то, с чем столкнулась украинская армия при контрнаступлении. По оценкам аналитиков, с начала июня ВСУ потеряли уже более десяти тысяч солдат. Даже украинский президент Зеленский сегодня признал, что с контрнаступлением у Киева есть проблемы, хотя прежде он хвалился, что всё идёт по плану.