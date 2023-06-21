Путин: ВСУ понимают, что у них нет шансов

Активных наступательных действий со стороны украинской армии сейчас не проводится. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду, 21 июня, на встрече с выпускниками военных вузов. Глава государства объяснил это очень просто: ВСУ понимают, что не смогут выстоять перед российской военной машиной.