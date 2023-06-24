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24 июня, 02:53

Солдаты ВСУ разочарованы из-за возложенных на них ожиданий от контрнаступления

Times: В ВСУ разочарованы из-за возложенных на них ожиданий от контрнаступления

Через три недели после начала контрнаступления многие солдаты ВСУ испытывают разочарование из-за возложенных на них ожиданий. Об этом пишет британская газета Times, ссылаясь на одного из украинских военных, прикреплённого к команде управления беспилотниками.

По словам последнего, солдаты злятся, так как неизвестное слово "контрнаступление" использовалось в праздничной риторике и о нём говорили "как о Рождестве", которое позволит подразделениям за несколько дней добраться до моря. О трудностях при столкновении с российскими бойцами, как и о цене, которую придётся заплатить, никто не рассказывал, признаётся боец.

"Теперь они [ВСУ] видят уничтоженные танки Leopard и боевые машины пехоты Bradley и говорят: "О, нет!" Это нас злит", — сообщил солдат ВСУ.

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Ранее Лайф писал, что украинского президента Владимира Зеленского высмеяли за попытки оправдать провал контратаки ВСУ. По мнению общественности, он пытается переложить ответственность на США и НАТО, а Россия тем временем создала одну из лучших оборонительных армий мира.

Обложка ©

Flickr / Ministryofdefenceua

Анатолий Симоненко
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