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Регион
Опубликовано 24 июня 2023, 02:53
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Солдаты ВСУ разочарованы из-за возложенных на них ожиданий от контрнаступления

Times: В ВСУ разочарованы из-за возложенных на них ожиданий от контрнаступления

Через три недели после начала контрнаступления многие солдаты ВСУ испытывают разочарование из-за возложенных на них ожиданий. Об этом пишет британская газета Times, ссылаясь на одного из украинских военных, прикреплённого к команде управления беспилотниками.

По словам последнего, солдаты злятся, так как неизвестное слово "контрнаступление" использовалось в праздничной риторике и о нём говорили "как о Рождестве", которое позволит подразделениям за несколько дней добраться до моря. О трудностях при столкновении с российскими бойцами, как и о цене, которую придётся заплатить, никто не рассказывал, признаётся боец.

"Теперь они [ВСУ] видят уничтоженные танки Leopard и боевые машины пехоты Bradley и говорят: "О, нет!" Это нас злит", — сообщил солдат ВСУ.

Навыки российских бойцов застали ВСУ врасплох
Навыки российских бойцов застали ВСУ врасплох

Ранее Лайф писал, что украинского президента Владимира Зеленского высмеяли за попытки оправдать провал контратаки ВСУ. По мнению общественности, он пытается переложить ответственность на США и НАТО, а Россия тем временем создала одну из лучших оборонительных армий мира.

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Flickr / Ministryofdefenceua

Анатолий Симоненко
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