Через три недели после начала контрнаступления многие солдаты ВСУ испытывают разочарование из-за возложенных на них ожиданий. Об этом пишет британская газета Times, ссылаясь на одного из украинских военных, прикреплённого к команде управления беспилотниками.

По словам последнего, солдаты злятся, так как неизвестное слово "контрнаступление" использовалось в праздничной риторике и о нём говорили "как о Рождестве", которое позволит подразделениям за несколько дней добраться до моря. О трудностях при столкновении с российскими бойцами, как и о цене, которую придётся заплатить, никто не рассказывал, признаётся боец.

"Теперь они [ВСУ] видят уничтоженные танки Leopard и боевые машины пехоты Bradley и говорят: "О, нет!" Это нас злит", — сообщил солдат ВСУ.