Украинские военные признают, что оттеснение российских войск в ходе контрнаступления является крайне сложной задачей, поскольку бойцы ВС РФ обладают хорошим боевым опытом. К таким выводам пришли журналисты американского телеканала CBS News после беседы с несколькими солдатами ВСУ.

Так, один украинец в беседе с репортёрами отметил крепкую оборону, организованную россиянами, а также выразил уверенность в том, что военнослужащие ВС РФ "точно знают, как сражаться". По словам другого, ВСУ не могут наступать, так как у них попросту "не хватает боеприпасов, оружия и людей", поэтому солдаты уповают на подкрепление. А вот американские чиновники, по данным CBS News, оценивают контрнаступление Украины как "медленное и неравномерное".

"Контрнаступление ВСУ медленно и неравномерно продвигается вдоль линии фронта длиной 600 миль (почти 966 километров. — Прим. Лайфа), которая тянется от северной до южной границы страны, потому что они сталкиваются с более жёстким сопротивлением России, чем ожидалось", — говорится в материале.