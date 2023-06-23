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Регион
Опубликовано 23 июня 2023, 19:00
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Навыки российских бойцов застали ВСУ врасплох

CBS News: ВСУ при контрнаступлении не ожидали такого мощного сопротивления ВС РФ

Украинские военные признают, что оттеснение российских войск в ходе контрнаступления является крайне сложной задачей, поскольку бойцы ВС РФ обладают хорошим боевым опытом. К таким выводам пришли журналисты американского телеканала CBS News после беседы с несколькими солдатами ВСУ.

Так, один украинец в беседе с репортёрами отметил крепкую оборону, организованную россиянами, а также выразил уверенность в том, что военнослужащие ВС РФ "точно знают, как сражаться". По словам другого, ВСУ не могут наступать, так как у них попросту "не хватает боеприпасов, оружия и людей", поэтому солдаты уповают на подкрепление. А вот американские чиновники, по данным CBS News, оценивают контрнаступление Украины как "медленное и неравномерное".

"Контрнаступление ВСУ медленно и неравномерно продвигается вдоль линии фронта длиной 600 миль (почти 966 километров. — Прим. Лайфа), которая тянется от северной до южной границы страны, потому что они сталкиваются с более жёстким сопротивлением России, чем ожидалось", — говорится в материале.

Небензя назвал контрнаступление ВСУ самоубийственным
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Ранее Лайф писал, что украинского президента Владимира Зеленского высмеяли за попытки оправдать провал контратаки ВСУ. По мнению общественности, он пытается переложить ответственность на США и НАТО, а Россия тем временем создала одну из лучших оборонительных армий мира.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Исакова
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