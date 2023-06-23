Украинские войска ведут самоубийственное контрнаступление, которое уже стоило Киеву десятков тысяч мобилизованных и нескольких сотен единиц бронетехники. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"ВСУ вот уже почти месяц проводят самоубийственное контрнаступление на российские позиции, оно уже стоило им десятков тысяч мобилизованных, нескольких сотен единиц бронетехники и называется в украинском обществе не иначе как запорожская мясорубка", — сказал дипломат, выступая на заседании Совбеза ООН.

По его словам, Киев, помешавшись на контрнаступлении, уже ни во что не ставит интересы украинского народа. Об этом, в частности, свидетельствует подрыв Каховской ГЭС.