Эксперт объяснил, зачем Киев винит Запад в провале контрнаступления ВСУ

Политолог Александр Асафов прокомментировал в разговоре с Лайфом заявление советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка, который обвинил в провале контрнаступления ВСУ страны Запада.

Напомним, ранее Подоляк упрекнул партнёров Киева в медлительности в вопросе поставок вооружений. По его словам, время, затраченное на убеждение Запада "предоставить необходимое оружие, превращается в конкретные построенные за этот период российские фортификационные сооружения".

"Дело в том, что на повестке продолжение поддержки — финансовой, поддержки оружия — и, собственно, реакция западного информационного пространства, которое ежедневно публикует крупные статьи в крупных изданиях о том, что контрнаступление фактически провалилось, ждать результатов не приходится. Это вызывает яркую реакцию Зеленского о том, что мы контрнаступаем тогда, когда хотим, появляется заявление вроде венгерского о том, что сил-то хватит только на это контрнаступление, а оно идёт не очень успешно. И в этом смысле, безусловно, надо искать какие-то причины, объясняющие ситуацию", — отметил Асафов.

При этом эксперт уточнил, что будут новые волны контрнаступления и не стоит очаровываться достигнутой ситуацией. Однако в любом случае украинские и западные ожидания не реализовались. И любые заявления, оправдывающие провал, нужны для того, чтобы создавать какой-то объяснительный нарратив в преддверии саммита НАТО, заключил собеседник Лайфа.