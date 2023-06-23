Эксперт объяснил, зачем Киев винит Запад в провале контрнаступления ВСУ
Политолог Асафов: Ожидания Украины и Запада от контрнаступления не реализовались
Политолог Александр Асафов прокомментировал в разговоре с Лайфом заявление советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка, который обвинил в провале контрнаступления ВСУ страны Запада.
Напомним, ранее Подоляк упрекнул партнёров Киева в медлительности в вопросе поставок вооружений. По его словам, время, затраченное на убеждение Запада "предоставить необходимое оружие, превращается в конкретные построенные за этот период российские фортификационные сооружения".
"Дело в том, что на повестке продолжение поддержки — финансовой, поддержки оружия — и, собственно, реакция западного информационного пространства, которое ежедневно публикует крупные статьи в крупных изданиях о том, что контрнаступление фактически провалилось, ждать результатов не приходится. Это вызывает яркую реакцию Зеленского о том, что мы контрнаступаем тогда, когда хотим, появляется заявление вроде венгерского о том, что сил-то хватит только на это контрнаступление, а оно идёт не очень успешно. И в этом смысле, безусловно, надо искать какие-то причины, объясняющие ситуацию", — отметил Асафов.
При этом эксперт уточнил, что будут новые волны контрнаступления и не стоит очаровываться достигнутой ситуацией. Однако в любом случае украинские и западные ожидания не реализовались. И любые заявления, оправдывающие провал, нужны для того, чтобы создавать какой-то объяснительный нарратив в преддверии саммита НАТО, заключил собеседник Лайфа.
Ранее Лайф писал, что читатели Newsweek высмеяли украинского президента Владимира Зеленского за попытки оправдать провал контратаки ВСУ. По словам пользователей, он пытается переложить ответственность на США и НАТО, а Россия тем временем создала одну из лучших оборонительных армий мира.
t.me / V_Zelenskiy_official