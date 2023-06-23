Регион

Уведомления отключены

23 июня, 11:07

Подоляк обвинил западных партнёров в провале контрнаступления

Советник офиса Зеленского Подоляк упрекнул Запад за медлительность в поставке техники

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк упрекнул Запад за медлительность в поставке военной техники, которая, с его слов, дала России время "укрепить позиции".

"Время, затраченное на убеждение партнёров предоставить необходимое оружие, превращается в конкретные построенные за этот период российские фортификационные сооружения, глубоко врытую линию обороны, систему минных полей", — пожаловался советник Зеленского в Twitter.

Теперь же, как отметил Подоляк, наблюдателям не стоит "ждать экшена" от контрнаступления и "покупать попкорн". Сейчас ведутся операции "по подготовке поля боя", а они, с его слов, не такие зрелищные.

"Неплохой актёр": В словах Зеленского о медленном контрнаступлении углядели скрытый смысл

"Неплохой актёр": В словах Зеленского о медленном контрнаступлении углядели скрытый смысл

Ранее президент Украины Владимир Зеленский впервые признал, что контрнаступление ВСУ "продвигается медленнее, чем хотелось бы". По его словам, многие расценивают боевые действия как "голливудский фильм", а ситуацию для украинских войск осложняют действия ВС России.

Обложка ©

Getty Images / Metin Aktas

Марина Калегина
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров