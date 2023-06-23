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Регион
Опубликовано 23 июня 2023, 11:07
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Подоляк обвинил западных партнёров в провале контрнаступления

Советник офиса Зеленского Подоляк упрекнул Запад за медлительность в поставке техники

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк упрекнул Запад за медлительность в поставке военной техники, которая, с его слов, дала России время "укрепить позиции".

"Время, затраченное на убеждение партнёров предоставить необходимое оружие, превращается в конкретные построенные за этот период российские фортификационные сооружения, глубоко врытую линию обороны, систему минных полей", — пожаловался советник Зеленского в Twitter.

Теперь же, как отметил Подоляк, наблюдателям не стоит "ждать экшена" от контрнаступления и "покупать попкорн". Сейчас ведутся операции "по подготовке поля боя", а они, с его слов, не такие зрелищные.

В словах Зеленского о медленном контрнаступлении углядели скрытый смысл
В словах Зеленского о медленном контрнаступлении углядели скрытый смысл

Ранее президент Украины Владимир Зеленский впервые признал, что контрнаступление ВСУ "продвигается медленнее, чем хотелось бы". По его словам, многие расценивают боевые действия как "голливудский фильм", а ситуацию для украинских войск осложняют действия ВС России.

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Getty Images / Metin Aktas

Марина Калегина
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