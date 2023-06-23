Подоляк обвинил западных партнёров в провале контрнаступления

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк упрекнул Запад за медлительность в поставке военной техники, которая, с его слов, дала России время "укрепить позиции".

"Время, затраченное на убеждение партнёров предоставить необходимое оружие, превращается в конкретные построенные за этот период российские фортификационные сооружения, глубоко врытую линию обороны, систему минных полей", — пожаловался советник Зеленского в Twitter.

Теперь же, как отметил Подоляк, наблюдателям не стоит "ждать экшена" от контрнаступления и "покупать попкорн". Сейчас ведутся операции "по подготовке поля боя", а они, с его слов, не такие зрелищные.