В Минобороны отчитались об уничтожении американской САУ Paladin на Купянском направлении
Минобороны: Военные уничтожили САУ Paladin из США на Купянском направлении
Артиллеристы уничтожили американскую самоходку М109 Paladin, а также миномётный расчёт противника на Купянском направлении. Об этом рассказал глава пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский. Его заявление приводит РИА "Новости".
По его словам, американская установка М109 Paladin была уничтожена с использованием расчёта самоходной пушки "Гиацинт-С" в районе населённого пункта Песчаная. Зыбинский также сообщил, что экипажи ударных вертолётов Ка-52, Ми-28 и штурмовики Су-25 нанесли десять авиаударов по скоплению живой силы, а также вооружению и технике 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады теробороны.
"В ходе боевых действий на Купянском направлении экипаж истребителя бомбардировщика Су-34 авиационной группировки войск "Запад" нанёс ракетно-бомбовый удар по пункту временной дислокации 28-го отдельного стрелкового батальона в районе населённого пункта Петро-Ивановка", — заявил Зыбинский.
По его словам, группировка противовоздушной обороны уничтожила разведывательный американский беспилотник Puma. Он был сбит в районе населённого пункта Двуречное при помощи расчёта ЗРК "Тор".
Ранее официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков заявил, что Южная группировка войск за сутки успешно отразила четыре атаки украинской армии на Донецком направлении, уничтожив более 90 человек личного состава.
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