Артиллеристы уничтожили американскую самоходку М109 Paladin, а также миномётный расчёт противника на Купянском направлении. Об этом рассказал глава пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский. Его заявление приводит РИА "Новости".

По его словам, американская установка М109 Paladin была уничтожена с использованием расчёта самоходной пушки "Гиацинт-С" в районе населённого пункта Песчаная. Зыбинский также сообщил, что экипажи ударных вертолётов Ка-52, Ми-28 и штурмовики Су-25 нанесли десять авиаударов по скоплению живой силы, а также вооружению и технике 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады теробороны.

"В ходе боевых действий на Купянском направлении экипаж истребителя бомбардировщика Су-34 авиационной группировки войск "Запад" нанёс ракетно-бомбовый удар по пункту временной дислокации 28-го отдельного стрелкового батальона в районе населённого пункта Петро-Ивановка", — заявил Зыбинский.

По его словам, группировка противовоздушной обороны уничтожила разведывательный американский беспилотник Puma. Он был сбит в районе населённого пункта Двуречное при помощи расчёта ЗРК "Тор".