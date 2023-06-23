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Регион
Опубликовано 23 июня 2023, 11:26
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ВСУ терпят настоящее бедствие на Донецком направлении

Конашенков: Отражено четыре атаки на Донецком направлении, уничтожено 90 солдат ВСУ

Южная группировка войск за сутки успешно отразила четыре атаки украинской армии на Донецком направлении, уничтожив более 90 человек личного состава. Об этом сообщил на брифинге в пятницу, 23 июня, официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

В числе других потерь противника он назвал две боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицы Д-20 и "Мста-Б", а также склад боеприпасов 118-й бригады территориальной обороны ВСУ, который был уничтожен в районе населённого пункта Часов Яр.

"На Донецком направлении активными действиями Южной группировки войск успешно отражены четыре атаки противника в районах населённых пунктов Первомайское, Бердычи и Марьинка Донецкой Народной Республики", — сообщил Конашенков.

Появилось видео уничтожения танка ВСУ, который вёл огонь по российским позициям из леса
Появилось видео уничтожения танка ВСУ, который вёл огонь по российским позициям из леса

А ранее российская авиация поразила живую силу и технику трёх украинских бригад на Южно-Донецком направлении. Противник потерял одну боевую машину пехоты и три боевые бронированные машины.

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Getty Images / SOPA Images / Mihir Melwani

Алексей Берковиц
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