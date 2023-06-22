ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 июня 2023, 10:54

Российская авиация поразила три украинские бригады на Южно-Донецком направлении

Российская авиация поразила живую силу и технику трёх украинских бригад на Южно-Донецком направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Противник потерял одну боевую машину пехоты и три боевые бронированные машины.

"В районе населённых пунктов Нескучное, Новосёлки и Новодаровка оперативно-тактической и армейской авиацией нанесены удары по скоплениям живой силы и техники подразделений 31-й механизированной бригады, 110-й и 128-й бригад территориальной обороны", сказал он.

А на Запорожском направлении авиация группировки войск "Восток" поразила подразделения противника в районе Новоданиловки, Преображенки, Щербаков и Лобкового.

ВКС России нанесли удар по подразделениям ВСУ у Времевского выступа
ВКС России нанесли удар по подразделениям ВСУ у Времевского выступа

Также в Минобороны отчитались о нанесении ВКС России группового удара высокоточным оружием по складу иностранного оружия и техники. По словам Игоря Конашенкова, цель была достигнута.

BannerImage

Vk / Минобороны России

Матвей Константинов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar