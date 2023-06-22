Российская авиация поразила три украинские бригады на Южно-Донецком направлении
Российская авиация поразила живую силу и технику трёх украинских бригад на Южно-Донецком направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Противник потерял одну боевую машину пехоты и три боевые бронированные машины.
"В районе населённых пунктов Нескучное, Новосёлки и Новодаровка оперативно-тактической и армейской авиацией нанесены удары по скоплениям живой силы и техники подразделений 31-й механизированной бригады, 110-й и 128-й бригад территориальной обороны", — сказал он.
А на Запорожском направлении авиация группировки войск "Восток" поразила подразделения противника в районе Новоданиловки, Преображенки, Щербаков и Лобкового.
Также в Минобороны отчитались о нанесении ВКС России группового удара высокоточным оружием по складу иностранного оружия и техники. По словам Игоря Конашенкова, цель была достигнута.
Vk / Минобороны России