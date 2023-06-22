Появилось видео уничтожения танка ВСУ, который вёл огонь по российским позициям из леса

Минобороны РФ показало кадры уничтожения танка Вооружённых сил Украины российскими военными с помощью барражирующего боеприпаса в ходе спецоперации. Видео, снятое с беспилотника на Южно-Донецком фронте, распространила пресс-служба ведомства.

"Операторами БПЛА был обнаружен танк ВСУ, который под прикрытием лесополосы вёл огонь по российским позициям. Танк был уничтожен барражирующим боеприпасом", — уточнили в министерстве.