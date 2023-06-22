Появилось видео уничтожения танка ВСУ, который вёл огонь по российским позициям из леса
Минобороны РФ показало видео уничтожения танка ВСУ на Южно-Донецком направлении
Минобороны РФ показало кадры уничтожения танка Вооружённых сил Украины российскими военными с помощью барражирующего боеприпаса в ходе спецоперации. Видео, снятое с беспилотника на Южно-Донецком фронте, распространила пресс-служба ведомства.
Уничтожение танка ВСУ на Южно-Донецком направлении. Видео © Минобороны РФ
"Операторами БПЛА был обнаружен танк ВСУ, который под прикрытием лесополосы вёл огонь по российским позициям. Танк был уничтожен барражирующим боеприпасом", — уточнили в министерстве.
Ранее сегодня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российская авиация поразила живую силу и технику трёх украинских бригад на Южно-Донецком направлении. На этом же участке фронта FPV-дроны уничтожили грузовики, доставлявшие ВСУ оружие и боеприпасы.
Минобороны РФ