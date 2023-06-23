Патрушев обвинил Запад в повторении пути Гитлера

Сегодня страны Запада возрождают нацизм и повторяют путь лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера, пытаясь уничтожить Россию. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Выступая на встрече с коллегами из стран Центральной Азии, Патрушев напомнил, что накануне, 22 июня, была годовщина нападения нацистской Германии "при поддержке армий практически всех стран Западной Европы" на территорию Советского Союза.

"Коллективный Запад, возродив нацистскую идеологию, повторяет путь Гитлера и его приспешников, пытаясь уничтожить и расчленить Россию — и лишить раз и навсегда самостоятельности республики бывшего СССР", — указал Патрушев.