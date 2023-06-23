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23 июня, 05:43

В Совбезе заявили, что англосаксы привыкли паразитировать на всём мире, поэтому видят угрозу в СНГ

Совбез РФ: Англосаксы привыкли паразитировать на всём мире

Англосаксы привыкли паразитировать на всём мире, поэтому видят угрозу в укреплении сотрудничества между странами СНГ. Такое мнение в рамках российско-казахстанских консультаций по безопасности высказал замсекретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов.

"Следует чётко понимать: укрепление сотрудничества между странами постсоветского пространства несёт непосредственную угрозу неоколониальным амбициям англосаксов, которые привыкли паразитировать на остальном мире", — сказал он.

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Их методы, продолжил Шевцов, известны и хорошо изучены. Среди них давление, шантаж, провокации, а также разжигание конфликтов. И в России, и в Казахстане это хорошо знают, подчеркнул заместитель секретаря Совбеза РФ. Шевцов заметил, что Москва и Астана плечом к плечу противостоят современным вызовам и угрозам безопасности в Центральной Азии, включая терроризм, экстремизм, транснациональную организованную преступность, контрабанду оружия и наркотрафик. Как указал Шевцов, это сотрудничество будет укрепляться и "расширяться в интересах наших государств".

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Запад сознательно закрывает глаза на связь потомков националистов с Украины с германским нацизмом, хотя это ведёт к повторению истории и возможному большому мировому конфликту.

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Unsplash

Иван Косицын
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