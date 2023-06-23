В Совбезе заявили, что англосаксы привыкли паразитировать на всём мире, поэтому видят угрозу в СНГ

Их методы, продолжил Шевцов, известны и хорошо изучены. Среди них давление, шантаж, провокации, а также разжигание конфликтов. И в России, и в Казахстане это хорошо знают, подчеркнул заместитель секретаря Совбеза РФ. Шевцов заметил, что Москва и Астана плечом к плечу противостоят современным вызовам и угрозам безопасности в Центральной Азии, включая терроризм, экстремизм, транснациональную организованную преступность, контрабанду оружия и наркотрафик. Как указал Шевцов, это сотрудничество будет укрепляться и "расширяться в интересах наших государств".