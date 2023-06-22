Песков: Запад максимально давит на Киев, чтобы тот воевал до последнего украинца

Киевская власть находится под экстраординарным давлением Запада, который требует от неё продолжать боевые действия до последнего украинца. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Такой ответ представитель Кремля дал, когда его спросили, могут ли неудачи украинской армии повлиять на переговорный процесс Москвы и Киева.

"Что касается возможного разлада в коллективном Западе и продолжающегося экстраординарного давления на Киев с тем, чтобы он продолжал воевать до последнего солдата, это очевидно", — сказал Песков.