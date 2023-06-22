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Регион
Опубликовано 22 июня 2023, 09:39
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Путин сделал важный вывод из масштабных потерь ВСУ в ходе контрнаступления

Путин: Потери ВСУ подтверждают, что Запад воюет с Россией до последнего украинца

Западные страны могут продолжать накачивать Украину оружием, но мобилизационный резерв имеет свойство заканчиваться. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ, комментируя данные о потерях ВСУ в личном составе и вооружении.

"Я понимаю, что это предварительные данные, потому что всё до конца на поле боя невозможно разглядеть, но в целом понятно. Из этого можно сделать вывод, что технику, конечно, можно поставить и дополнительно, а вот мобилизационный резерв безграничным не является", пояснил он.

По его словам, Запад не соврал, говоря, что будет воевать с Россией до последнего украинца, что, собственно, и доказывает положение дел ВСУ на поле боя.

Патрушев: Украина была готова заключить мир с Россией, но отказалась из-за США
Патрушев: Украина была готова заключить мир с Россией, но отказалась из-за США

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что после начала контрнаступления украинская армия заметно снизила активность и сейчас занимается перегруппировкой. А секретарь Совбеза Николай Патрушев сообщил, что российские военные с 4 по 21 июня уничтожили более 13 тысяч украинских военных, 246 танков ВСУ, из них 13 западного образца.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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