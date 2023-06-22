Путин сделал важный вывод из масштабных потерь ВСУ в ходе контрнаступления

Западные страны могут продолжать накачивать Украину оружием, но мобилизационный резерв имеет свойство заканчиваться. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ, комментируя данные о потерях ВСУ в личном составе и вооружении.

"Я понимаю, что это предварительные данные, потому что всё до конца на поле боя невозможно разглядеть, но в целом понятно. Из этого можно сделать вывод, что технику, конечно, можно поставить и дополнительно, а вот мобилизационный резерв безграничным не является", — пояснил он.