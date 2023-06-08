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Регион
Опубликовано 8 июня 2023, 08:56
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Патрушев: Украина была готова заключить мир с Россией, но отказалась из-за США

Киев был готов к урегулированию конфликта с Москвой в прошлом году, но отказался из-за давления США. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Если бы не давление США на тех, кого они поставили во главе Украины, этой ситуации бы не было. Даже сами руководители Украины были готовы к тому, чтобы заключить мирный договор, и давали России предложения в письменном виде, которые, в принципе, мы одобрили", — заявил он журналистам.

Патрушев напомнил, что в марте 2022 года в Стамбуле киевская делегация "ещё утром передавала" предложения, а уже вечером от диалога отказалась.

"Это было только потому, что США на них надавили и сказали не вести никаких переговоров", — подчеркнул секретарь СБ РФ.

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Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин рассказывал, что мирные договорённости с Украиной были практически парафированы в марте 2022 года в Стамбуле, однако, как только от Киева отошли российские войска, у Незалежной пропало желание вести диалог.

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ТАСС / Александр Щербак

Александра Вишнякова
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