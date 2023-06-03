В Киеве заявили о "закрытых дверях" для переговоров с Москвой

Киев "прочно закрыл двери" для переговоров с Москвой и не планирует снова их открывать. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"Мы двери не закрыли — мы их не собираемся открывать, они у нас закрыты достаточно прочно", — сказал политик в эфире телеканала "Рада".

Данилов отметил, что позиция других стран по поводу диалога противоборствующих сторон объясняется тем, что они отстаивают собственные интересы и "отрабатывают определённые процессы для собственного потребления".