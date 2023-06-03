В Киеве заявили о "закрытых дверях" для переговоров с Москвой
Секретарь СНБО Данилов: Киев плотно закрыл двери для переговоров с Москвой
Киев "прочно закрыл двери" для переговоров с Москвой и не планирует снова их открывать. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов.
"Мы двери не закрыли — мы их не собираемся открывать, они у нас закрыты достаточно прочно", — сказал политик в эфире телеканала "Рада".
Данилов отметил, что позиция других стран по поводу диалога противоборствующих сторон объясняется тем, что они отстаивают собственные интересы и "отрабатывают определённые процессы для собственного потребления".
Ранее Лайф писал, что специальный китайский представитель по делам Евразии Ли Хуэй во время поездки в Европу заявил о необходимости как можно скорее прекратить огонь на Украине. Он также считает, что необходимо сохранить новые регионы в составе России.
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