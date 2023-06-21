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Опубликовано 21 июня 2023, 12:45

Шойгу: ВС сделают всё для обеспечения военной безопасности и суверенитета России

Российская армия сделает всё для того, чтобы сохранить суверенитет и военную безопасность страны. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В ходе выступления на встрече с выпускниками высших военных вузов глава оборонного ведомства отметил, что офицеры завершили обучение в исключительно ответственный для России период: время, когда решается судьба страны, определяется её геополитическое будущее, когда коллективный Запад развернул против РФ самую настоящую войну, пытаясь сломить её всеми силами.

"Вводятся бесконечные санкции, провоцируются беспорядки и военные конфликты в сопредельных государствах, оказывается огромная военная помощь киевскому режиму <…> Руководство страны может быть уверено, что наши вооружённые силы сделают всё для обеспечения военной безопасности и суверенитета страны", — подчеркнул Шойгу.

О чём предупредил Запад министр обороны России Шойгу
О чём предупредил Запад министр обороны России Шойгу

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщал, что с начала проведения специальной военной операции число полётов экипажей Военно-транспортной авиации увеличилось более чем в два раза и уже превысило десять тысяч. С февраля 2022 года транспортники перевезли порядка 2,3 тысячи единиц военной техники, более 300 тысяч солдат и 160 тысяч тонн грузов военного назначения.

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Александр Юнашев
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