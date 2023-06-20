Военно-транспортная авиация вдвое увеличила количество полётов с начала СВО

С начала проведения Россией специальной военной операции более чем в два раза увеличилось количество полётов, выполняемых экипажами Военно-транспортной авиации РФ. Как рассказал глава Минобороны Сергей Шойгу, число таких рейсов к настоящему моменту превысило десять тысяч.

"С началом специальной военной операции на Украине интенсивность полётов Военно-транспортной авиации увеличилась более чем в два раза. На сегодняшний день самолётами Ан-124 и Ил-76 выполнено свыше десяти тысяч рейсов", — сказал глава военного ведомства.