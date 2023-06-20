Военно-транспортная авиация вдвое увеличила количество полётов с начала СВО
Шойгу: ВТА в два раза увеличила количество полётов с начала спецоперации
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С начала проведения Россией специальной военной операции более чем в два раза увеличилось количество полётов, выполняемых экипажами Военно-транспортной авиации РФ. Как рассказал глава Минобороны Сергей Шойгу, число таких рейсов к настоящему моменту превысило десять тысяч.
"С началом специальной военной операции на Украине интенсивность полётов Военно-транспортной авиации увеличилась более чем в два раза. На сегодняшний день самолётами Ан-124 и Ил-76 выполнено свыше десяти тысяч рейсов", — сказал глава военного ведомства.
За это время, по словам министра, транспортники перевезли 2300 единиц военной техники, свыше 300 000 солдат и 160 000 тонн грузов военного назначения. В то же время самолёты А-50 и Ил-22, координирующие действия российских войск, совершили почти 5000 вылетов по назначению.
Кроме того, Сергей Шойгу рассказал, что украинские войска планируют нанести удары по Крыму ракетами HIMARS и Storm Shadow. По его словам, если это произойдёт, Россия нанесёт ответные удары по центрам принятия таких решений.