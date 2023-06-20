Шойгу пригрозил ударами по центрам принятия решений, если ВСУ применят HIMARS и Storm Shadow вне зоны СВО
Шойгу: Применение HIMARS вне СВО повлечёт удары по центрам принятия решений ВСУ
Применение западных ракет HIMARS и Storm Shadow вне зоны спецоперации повлечёт незамедлительные удары по центрам принятия решений Киева. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, подчеркнув, что у Москвы есть данные о таких намерениях ВСУ.
"Применение этих ракет вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт и повлечёт незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины", — заявил он в ходе заседания коллегии ведомства.
Кстати, ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, как ВСУ прячут западные РСЗО вдалеке от линии боевого столкновения, опасаясь за их сохранность. Всё потому, что российские военные нашли способ сбивать ракеты HIMARS и Storm Shadow. В частности, против HIMARS эффективность показала реактивная система залпового огня "Торнадо-С".
ТАСС / Вадим Савицкий