Шойгу пригрозил ударами по центрам принятия решений, если ВСУ применят HIMARS и Storm Shadow вне зоны СВО

Применение западных ракет HIMARS и Storm Shadow вне зоны спецоперации повлечёт незамедлительные удары по центрам принятия решений Киева. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, подчеркнув, что у Москвы есть данные о таких намерениях ВСУ.

"Применение этих ракет вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт и повлечёт незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины", — заявил он в ходе заседания коллегии ведомства.