Замначальника расчёта РСЗО "Торнадо-С" Михаил с позывным Девяносто девятый рассказал, как точным попаданием был уничтожен натовский ракетный комплекс HIMARS. Он отметил, что такая российская реактивная система залпового огня позволяет работать с разными типами снарядов.

Замначальника расчёта "Торнадо-С" рассказал, как уничтожил натовский HIMARS. Видео © Телеканал "Звезда"

"У неё есть, в самой ракете, навигационные системы, которые связаны со спутниками, и, исходя из этого, исходя из траектории, она сама себя корректирует", — приводит слова бойца телеканал "Звезда".

В целом вся батарея работает достаточно результативно. Военные успешно ликвидируют колёсную, гусеничную технику, артиллерийские установки, а также пикапы с ДРГ и кочующими миномётами. Причём за каждую поражённую цель положена выплата, однако воюют бойцы не за деньги.

"Деньги — это приятно, конечно: что нас не забывают, какое-то поощрение. Но первостепенно ты думаешь о том, что тебе нужно парням на передке помочь", — заключил Девяносто девятый.