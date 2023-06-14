Балицкий: Российские военные нашли способ сбивать ракеты Storm Shadow и HIMARS

Врио губернатора Запоржской области Евгений Балицкий рассказал, что российские военные нашли способ сбивать ракеты HIMARS и Storm Shadow, хотя с последними всё очень непросто. Его слова приводит РИА "Новости".

"Ракетами они доставляют нам пока неприятности, особенно Shadow, которые мы уже как-то научились сбивать, и HIMARS, но Shadow пока сложнее, долетают, у них радиус больше", — сказал Балицкий.

Он уточнил, что сбивать британские ракеты пока что удаётся только в половине случаев. Этот снаряд умеет менять скорости, высоту и режимы полёта, из-за чего попасть по ней очень тяжело.