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Регион
Опубликовано 14 июня 2023, 19:17
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Балицкий: Российские военные нашли способ сбивать ракеты Storm Shadow и HIMARS

Врио губернатора Запоржской области Евгений Балицкий рассказал, что российские военные нашли способ сбивать ракеты HIMARS и Storm Shadow, хотя с последними всё очень непросто. Его слова приводит РИА "Новости".

"Ракетами они доставляют нам пока неприятности, особенно Shadow, которые мы уже как-то научились сбивать, и HIMARS, но Shadow пока сложнее, долетают, у них радиус больше", сказал Балицкий.

Он уточнил, что сбивать британские ракеты пока что удаётся только в половине случаев. Этот снаряд умеет менять скорости, высоту и режимы полёта, из-за чего попасть по ней очень тяжело.

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Ранее министр обороны Сергей Шойгу назвал количество Storm Shadow, сбитых в мае. По его словам, российским военным удалось сбить 29 ракет этого типа.

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Wikipedia / Rept0n1x

Юрий Лысенко
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