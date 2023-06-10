В небе над ДНР сбили украинский МиГ-29 и две ракеты британского производства

Украинский МиГ-29 был сбит в ДНР средствами ПВО РФ. Кроме того, были перехвачены снаряды РСЗО HIMARS и крылатые ракеты Storm Shadow. Об этом в субботу заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Истребитель Воздушных сил Украины сбили в районе населённого пункта Платоновка Донецкой Народной республики. Где конкретно были сбиты две крылатые ракеты и 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, не уточняется, но перехвачены они были в течение минувших суток, уточнил Конашенков.