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Регион
Опубликовано 10 июня 2023, 12:36
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В небе над ДНР сбили украинский МиГ-29 и две ракеты британского производства

Минобороны РФ: ПВО РФ в ДНР уничтожила МиГ-29 и две ракеты Storm Shadow

Украинский МиГ-29 был сбит в ДНР средствами ПВО РФ. Кроме того, были перехвачены снаряды РСЗО HIMARS и крылатые ракеты Storm Shadow. Об этом в субботу заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Истребитель Воздушных сил Украины сбили в районе населённого пункта Платоновка Донецкой Народной республики. Где конкретно были сбиты две крылатые ракеты и 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, не уточняется, но перехвачены они были в течение минувших суток, уточнил Конашенков.

В Луганске раздался взрыв, сработала система ПВО
В Луганске раздался взрыв, сработала система ПВО

Ранее сегодня глава республики Крым Сергей Аксёнов сообщил о том, что две баллистические ракеты ВСУ были успешно сбиты системами ПВО. Жертв и пострадавших нет.

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Юрий Лысенко
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