"Торнадо-С" управляемой ракетой уничтожил HIMARS
РИА "Новости": Расчёт РСЗО "Торнадо-С" управляемой ракеты уничтожил HIMARS
Расчёт реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" Западного военного округа в ходе СВО с помощью управляемой ракеты уничтожил украинскую РСЗО HIMARS американского производства. Об этом сообщили в Минобороны, пишет РИА "Новости".
Как сообщает агентство, созданная на базе "Смерча" РСЗО "Торнадо-С" способна применять управляемые реактивные снаряды.
"Одной из таких управляемых ракет расчёт... точным попаданием уничтожил... натовский "Хаймарс", — сообщили в ведомстве.
В Минобороны подчеркнули, что российские военные продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры и боевой технике ВСУ.
Ранее Лайф писал, что ВС РФ сорвали очередную попытку наступления ВСУ на Южно-Донецком направлении. На этот раз участвовавшие в провальной атаке украинские военные потеряли более половины личного состава.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ