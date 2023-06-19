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Опубликовано 19 июня 2023, 05:38

"Торнадо-С" управляемой ракетой уничтожил HIMARS

РИА "Новости": Расчёт РСЗО "Торнадо-С" управляемой ракеты уничтожил HIMARS

Расчёт реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" Западного военного округа в ходе СВО с помощью управляемой ракеты уничтожил украинскую РСЗО HIMARS американского производства. Об этом сообщили в Минобороны, пишет РИА "Новости".

Как сообщает агентство, созданная на базе "Смерча" РСЗО "Торнадо-С" способна применять управляемые реактивные снаряды.

"Одной из таких управляемых ракет расчёт... точным попаданием уничтожил... натовский "Хаймарс", — сообщили в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что российские военные продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры и боевой технике ВСУ.

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Ранее Лайф писал, что ВС РФ сорвали очередную попытку наступления ВСУ на Южно-Донецком направлении. На этот раз участвовавшие в провальной атаке украинские военные потеряли более половины личного состава.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Никита Никонов
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