"Торнадо-С" управляемой ракетой уничтожил HIMARS

Расчёт реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" Западного военного округа в ходе СВО с помощью управляемой ракеты уничтожил украинскую РСЗО HIMARS американского производства. Об этом сообщили в Минобороны, пишет РИА "Новости".

Как сообщает агентство, созданная на базе "Смерча" РСЗО "Торнадо-С" способна применять управляемые реактивные снаряды.

"Одной из таких управляемых ракет расчёт... точным попаданием уничтожил... натовский "Хаймарс", — сообщили в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что российские военные продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры и боевой технике ВСУ.