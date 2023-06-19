ВС РФ сорвали очередную попытку наступления ВСУ на Южно-Донецком направлении

Российские военные в ходе специальной военной операции сорвали очередную попытку наступления ВСУ. На этот раз участвующие в провальной атаке украинские военные потеряли более половины личного состава на Южно-Донецком направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки "Восток" подполковник Олег Чехов. Его заявление приводит РИА "Новости".

"На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение противнику, который пытается вести наступательные действия", — сообщил Чехов.

В результате сорванной российскими военными попытки наступления в районе Новодонецкого ВСУ потеряли более половины личного состава, один танк, а также бронированные машины. Ещё была отражена атака в направлении населённого пункта Равнополь, где украинские войска лишились техники и военных.