У Времевского выступа за сутки отражены четыре атаки ВСУ

В районе Времевского выступа, где уже несколько дней идут ожесточённые бои, Вооружённые силы России за сутки отразили четыре атаки украинских военных. Об этом заявили в Министерстве обороны России.

"В районе Времевского выступа решительными действиями российских подразделений, ударами авиации и огнём артиллерии в течение суток отражены четыре атаки противника силами до батальонной тактической группы", — отметили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что речь идёт о населённых пунктах Новодонецкое и Ровнополь ДНР, а также о Новодаровке Запорожской области.