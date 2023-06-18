У Времевского выступа за сутки отражены четыре атаки ВСУ
Минобороны РФ: В районе Времевского выступа за сутки отражены четыре атаки ВСУ
В районе Времевского выступа, где уже несколько дней идут ожесточённые бои, Вооружённые силы России за сутки отразили четыре атаки украинских военных. Об этом заявили в Министерстве обороны России.
"В районе Времевского выступа решительными действиями российских подразделений, ударами авиации и огнём артиллерии в течение суток отражены четыре атаки противника силами до батальонной тактической группы", — отметили в ведомстве.
В министерстве уточнили, что речь идёт о населённых пунктах Новодонецкое и Ровнополь ДНР, а также о Новодаровке Запорожской области.
Ранее Минобороны РФ показало, как российский "Аллигатор" уничтожил ракетами "Вихрь" технику ВСУ в движении. На кадрах ракеты поражают технику противника прямым попаданием.
ТАСС / Станислав Красильников