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Регион
Опубликовано 18 июня 2023, 11:07
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У Времевского выступа за сутки отражены четыре атаки ВСУ

Минобороны РФ: В районе Времевского выступа за сутки отражены четыре атаки ВСУ

В районе Времевского выступа, где уже несколько дней идут ожесточённые бои, Вооружённые силы России за сутки отразили четыре атаки украинских военных. Об этом заявили в Министерстве обороны России.

"В районе Времевского выступа решительными действиями российских подразделений, ударами авиации и огнём артиллерии в течение суток отражены четыре атаки противника силами до батальонной тактической группы", — отметили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что речь идёт о населённых пунктах Новодонецкое и Ровнополь ДНР, а также о Новодаровке Запорожской области.

Рогов рассказал о новом формате атак ВСУ в Запорожье
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Ранее Минобороны РФ показало, как российский "Аллигатор" уничтожил ракетами "Вихрь" технику ВСУ в движении. На кадрах ракеты поражают технику противника прямым попаданием.

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ТАСС / Станислав Красильников

Никита Осипов
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