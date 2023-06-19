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Регион
Опубликовано 19 июня 2023, 03:17
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Под Новодонецким 23 российских бойца уничтожили более сотни пехотинцев ВСУ

Минобороны РФ: Под Новодонецким 23 бойца ВС РФ уничтожили 103 пехотинца ВСУ

Отряд штурмовой морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе 23 человек уничтожил более сотни украинских пехотинцев в районе посёлка Новодонецкое. Как сообщили в Минобороны, противника поразили за три часа боя.

"Новодонецкое находилось в течение пяти часов под контролем ВСУ. 23 военнослужащих нашего отряда бились против 103 морских пехотинцев 37-й Одесской бригады. За три часа боя противник уничтожен", — рассказал командир танковой роты соединения морской пехоты ТОФ.

Кроме прочего, российские военные подбили бронетехнику ВСУ образца НАТО. В её числе — французский танк АМХ-10. После атаки техники украинский экипаж оперативно скрылся, бросив раненого товарища. Бойцы Российской армии оказали ему медицинскую помощь, после чего он добровольно сдался в плен.

Рядом с подбитым танком была обнаружена подробная инструкция по эксплуатации. Российские военные рассказали, что такие инструкции находятся в каждой иностранной боевой машине.

Опубликовано новое видео уничтожения бронетехники ВСУ
Опубликовано новое видео уничтожения бронетехники ВСУ

Ранее российские военные в ходе специальной военной операции сорвали очередную попытку наступления ВСУ. На этот раз участвующие в провальной атаке украинские военные потеряли более половины личного состава на Южно-Донецком направлении.

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vk.com / Минобороны РФ

Оксана Попова
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