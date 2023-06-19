Отряд штурмовой морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе 23 человек уничтожил более сотни украинских пехотинцев в районе посёлка Новодонецкое. Как сообщили в Минобороны, противника поразили за три часа боя.

"Новодонецкое находилось в течение пяти часов под контролем ВСУ. 23 военнослужащих нашего отряда бились против 103 морских пехотинцев 37-й Одесской бригады. За три часа боя противник уничтожен", — рассказал командир танковой роты соединения морской пехоты ТОФ.

Кроме прочего, российские военные подбили бронетехнику ВСУ образца НАТО. В её числе — французский танк АМХ-10. После атаки техники украинский экипаж оперативно скрылся, бросив раненого товарища. Бойцы Российской армии оказали ему медицинскую помощь, после чего он добровольно сдался в плен.

Рядом с подбитым танком была обнаружена подробная инструкция по эксплуатации. Российские военные рассказали, что такие инструкции находятся в каждой иностранной боевой машине.