Опубликовано новое видео уничтожения бронетехники ВСУ

"Огнём российских артиллеристов уничтожены танки, боевые машины пехоты и бронетранспортёры", — прокомментировали эти кадры в оборонном ведомстве.

Там добавили, что корректировку огня и контроль точности ударов вели операторы беспилотников.

Ранее сообщалось, что войска РФ уничтожили свыше десяти тысяч украинских танков и бронемашин с начала СВО. Также поражено 444 самолёта, 238 вертолётов и 4652 беспилотных летательных аппарата.



