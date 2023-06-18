ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 июня 2023, 13:46
5282

Опубликовано новое видео уничтожения бронетехники ВСУ

Минобороны опубликовало видео уничтожения бронетехники ВСУ на Запорожском направлении

Министерство обороны РФ обнародовало видео уничтожения бронированной военной техники Вооружённых сил Украины на Запорожском направлении.

Уничтожение бронетехники ВСУ на Запорожском направлении. Видео © Минобороны РФ

"Огнём российских артиллеристов уничтожены танки, боевые машины пехоты и бронетранспортёры", прокомментировали эти кадры в оборонном ведомстве.

Минобороны показало видео уничтожения опорного пункта ВСУ с помощью FPV-дронов
Минобороны показало видео уничтожения опорного пункта ВСУ с помощью FPV-дронов

Там добавили, что корректировку огня и контроль точности ударов вели операторы беспилотников.

Ранее сообщалось, что войска РФ уничтожили свыше десяти тысяч украинских танков и бронемашин с начала СВО. Также поражено 444 самолёта, 238 вертолётов и 4652 беспилотных летательных аппарата.


BannerImage

Минобороны РФ

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar