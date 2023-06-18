Опубликовано новое видео уничтожения бронетехники ВСУ
Минобороны опубликовало видео уничтожения бронетехники ВСУ на Запорожском направлении
Министерство обороны РФ обнародовало видео уничтожения бронированной военной техники Вооружённых сил Украины на Запорожском направлении.
Уничтожение бронетехники ВСУ на Запорожском направлении. Видео © Минобороны РФ
"Огнём российских артиллеристов уничтожены танки, боевые машины пехоты и бронетранспортёры", — прокомментировали эти кадры в оборонном ведомстве.
Там добавили, что корректировку огня и контроль точности ударов вели операторы беспилотников.
Ранее сообщалось, что войска РФ уничтожили свыше десяти тысяч украинских танков и бронемашин с начала СВО. Также поражено 444 самолёта, 238 вертолётов и 4652 беспилотных летательных аппарата.
Минобороны РФ