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Опубликовано 17 июня 2023, 09:42

Минобороны показало видео уничтожения опорного пункта ВСУ с помощью FPV-дронов

ВС РФ с применением FPV-дронов (беспилотники-камикадзе с видом от первого лица) уничтожили опорный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

Успешное применение российских FPV-дронов на Южно-Донецком направлении. Видео © t.me / mod_russia

На кадрах видно, как несколько мини-квадрокоптеров атакуют позиции украинских войск. Результаты их попадания по окопам ВСУ фиксирует разведывательный дрон.

"Операторы БПЛА подразделения ВС РФ обнаружили опорный пункт с боевиками ВСУ со стрелковым вооружением и противотанковыми средствами поражения. По боевикам был применён БПЛА квадрокоптерного типа", — отметили в военном ведомстве.

ПВО отразила атаку ВСУ на станцию "Дружба" в Брянской области, уничтожены три дрона
ПВО отразила атаку ВСУ на станцию "Дружба" в Брянской области, уничтожены три дрона

Там указали, что в результате удара украинские солдаты и вооружение были уничтожены.

Ранее сообщалось, что войска РФ уничтожили свыше десяти тысяч украинских танков и бронемашин с начала СВО. Также поражены 444 самолёта, 238 вертолётов и 4652 беспилотных летательных аппарата.

Российские военные подорвали опорный пункт ВСУ трофейным БТР
Российские военные подорвали опорный пункт ВСУ трофейным БТР
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t.me / mod_russia

Иван Косицын
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