Минобороны показало видео уничтожения опорного пункта ВСУ с помощью FPV-дронов

ВС РФ с применением FPV-дронов (беспилотники-камикадзе с видом от первого лица) уничтожили опорный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

Успешное применение российских FPV-дронов на Южно-Донецком направлении. Видео © t.me / mod_russia

На кадрах видно, как несколько мини-квадрокоптеров атакуют позиции украинских войск. Результаты их попадания по окопам ВСУ фиксирует разведывательный дрон.

"Операторы БПЛА подразделения ВС РФ обнаружили опорный пункт с боевиками ВСУ со стрелковым вооружением и противотанковыми средствами поражения. По боевикам был применён БПЛА квадрокоптерного типа", — отметили в военном ведомстве.

Там указали, что в результате удара украинские солдаты и вооружение были уничтожены.