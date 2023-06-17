ПВО отразила атаку ВСУ на станцию "Дружба" в Брянской области, уничтожены три дрона
Богомаз: Силы ПВО отразили атаку ВСУ на станцию "Дружба" в Брянской области
В ночь на субботу 17 июня российские силы ПВО отразили атаку ВСУ на нефтеперегонную станцию "Дружба" в Новозыбковском городском округе Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Сегодня ночью подразделениями ПВО Вооружённых сил РФ в Новозыбковском городском округе была отражена атака ВСУ на нефтеперегонную станцию "Дружба", — написал Богомаз в своём телеграм-канале.
Губернатор добавил, что ПВО уничтожила три вражеских беспилотника самолётного типа.
Ранее Лайф писал, что ПВО РФ сбила украинский дрон-разведчик "Фурия" в Шебекинском городском округе. Украинский БПЛА залетел на территорию России утром 14 июня.
ТАСС / Андрей Рубцов