ПВО отразила атаку ВСУ на станцию "Дружба" в Брянской области, уничтожены три дрона

В ночь на субботу 17 июня российские силы ПВО отразили атаку ВСУ на нефтеперегонную станцию "Дружба" в Новозыбковском городском округе Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Сегодня ночью подразделениями ПВО Вооружённых сил РФ в Новозыбковском городском округе была отражена атака ВСУ на нефтеперегонную станцию "Дружба", — написал Богомаз в своём телеграм-канале.

Губернатор добавил, что ПВО уничтожила три вражеских беспилотника самолётного типа.