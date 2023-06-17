Регион

Уведомления отключены

17 июня, 08:15

ПВО отразила атаку ВСУ на станцию "Дружба" в Брянской области, уничтожены три дрона

Богомаз: Силы ПВО отразили атаку ВСУ на станцию "Дружба" в Брянской области

В ночь на субботу 17 июня российские силы ПВО отразили атаку ВСУ на нефтеперегонную станцию "Дружба" в Новозыбковском городском округе Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Сегодня ночью подразделениями ПВО Вооружённых сил РФ в Новозыбковском городском округе была отражена атака ВСУ на нефтеперегонную станцию "Дружба", — написал Богомаз в своём телеграм-канале.

Губернатор добавил, что ПВО уничтожила три вражеских беспилотника самолётного типа.

БПЛА самолётного типа сбит на границе Белгородской области

БПЛА самолётного типа сбит на границе Белгородской области

Ранее Лайф писал, что ПВО РФ сбила украинский дрон-разведчик "Фурия" в Шебекинском городском округе. Украинский БПЛА залетел на территорию России утром 14 июня.

Обложка ©

ТАСС / Андрей Рубцов

Никита Никонов
  • Новости
  • Происшествия
  • Брянская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров