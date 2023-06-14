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14 июня, 06:55

ПВО РФ сбила украинский дрон-разведчик "Фурия" в Шебекинском городском округе

В Белгородской области сбит украинский беспилотник. Об этом со ссылкой на источник сообщает телеграм-канал SHOT.

Уточняется, что речь идёт о дроне-разведчике "Фурия". На территорию России он залетел сегодня около семи часов утра, после чего был уничтожен системой ПВО в Шебекинском городском округе.

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Ранее Лайф сообщал, что в Подмосковье на территории санатория Министерства обороны РФ упал неизвестный беспилотник с камерой.

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Wikipedia / DoroshenkoE

Максим Плетнёв
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