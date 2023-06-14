Москвич испугался запускавших квадрокоптер соседей и вызвал наряд полиции

Москвич испугался соседа, который запускал квадрокоптер вместе с сыном во дворе, и вызвал полицейских. Как пишет телеграм-канал SHOT, всё произошло в Даниловском районе.

По данным канала, прибывшие на место вызова полицейские увидели во дворе дома 29-летнего мужчину с ребёнком, который запускал квадрокоптер. Осмотрев дрон, они пришли к выводу, что устройство никакой опасности не несёт, так как летает в радиусе 100 метров около пяти-семи минут.

В беседе с сотрудниками полиции мужчина объяснил, что квадрокоптером просто хотел развлечь ребёнка. Сейчас по данному факту проводится проверка.