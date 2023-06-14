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14 июня, 04:59

Москвич испугался запускавших квадрокоптер соседей и вызвал наряд полиции

Москвич испугался запускавших квадрокоптер соседей и вызвал полицию

Москвич испугался соседа, который запускал квадрокоптер вместе с сыном во дворе, и вызвал полицейских. Как пишет телеграм-канал SHOT, всё произошло в Даниловском районе.

По данным канала, прибывшие на место вызова полицейские увидели во дворе дома 29-летнего мужчину с ребёнком, который запускал квадрокоптер. Осмотрев дрон, они пришли к выводу, что устройство никакой опасности не несёт, так как летает в радиусе 100 метров около пяти-семи минут.

В беседе с сотрудниками полиции мужчина объяснил, что квадрокоптером просто хотел развлечь ребёнка. Сейчас по данному факту проводится проверка.

В Росавиации рассказали, когда за незаконный запуск дрона грозит тюрьма

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Ранее в Москве задержали двух мужчин, которые запускали беспилотник в Битцевском парке. С собой у них также были VR-очки. Полёты дронов в столице запрещены с 3 мая.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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