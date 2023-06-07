В Москве задержали двух мужчин, которые запускали беспилотник в парке

В Москве полиция задержала двух мужчин, которые запускали беспилотник в Битцевском парке. С собой у них также были VR-очки, пишет телеграм-канал SHOT.

По его данным, у двух 37-летних жителей столицы изъяли коптер Happymodel Crux с камерой (изображение с него они выводили на телефон), а также VR-очки Skyzone. Операторов БПЛА отвезли в отдел полиции.

Мужчины уверяют, что поднимали дрон в развлекательных целях, несмотря на полный запрет полётов беспилотников в Москве. В настоящее время проводится проверка.