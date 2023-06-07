Регион

Уведомления отключены

7 июня, 05:34

В Москве задержали двух мужчин, которые запускали беспилотник в парке

SHOT: В Москве задержали двух мужчин, которые запускали беспилотник

В Москве полиция задержала двух мужчин, которые запускали беспилотник в Битцевском парке. С собой у них также были VR-очки, пишет телеграм-канал SHOT.

По его данным, у двух 37-летних жителей столицы изъяли коптер Happymodel Crux с камерой (изображение с него они выводили на телефон), а также VR-очки Skyzone. Операторов БПЛА отвезли в отдел полиции.

Мужчины уверяют, что поднимали дрон в развлекательных целях, несмотря на полный запрет полётов беспилотников в Москве. В настоящее время проводится проверка.

В Таганроге потерявший управление беспилотник упал на пустыре

В Таганроге потерявший управление беспилотник упал на пустыре

Ранее сообщалось, что на востоке Крыма средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) заглушён и посажен украинский беспилотник. Как заявил глава полуострова Сергей Аксёнов, обошлось без пострадавших и разрушений.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
  • Новости
  • Общество
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров