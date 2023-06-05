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5 июня, 13:28

В Таганроге потерявший управление беспилотник упал на пустыре

В городе Таганроге рухнул беспилотник, потерявший управление. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Ростовской области Ирина Четвертакова.

"Потерявший управление БПЛА упал в субботу, 3 июня, на пустыре вдалеке от жилых домов Таганрога", — отметила она.

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Пострадавших и разрушений в результате падения дрона зафиксировано не было. На месте инцидента работали специалисты Минобороны РФ.

Ранее Лайф писал, что над Белгородом сработала система противовоздушной обороны — удар был нанесён по цели, подлетавшей к городу. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

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Unsplash

Иван Косицын
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