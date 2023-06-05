В Таганроге потерявший управление беспилотник упал на пустыре

В городе Таганроге рухнул беспилотник, потерявший управление. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Ростовской области Ирина Четвертакова.

"Потерявший управление БПЛА упал в субботу, 3 июня, на пустыре вдалеке от жилых домов Таганрога", — отметила она.