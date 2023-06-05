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5 июня, 12:32

У трассы "Украина" в Калужской области нашли третий беспилотник

Рядом с трассой М3 "Украина" в Калужской области обнаружен ещё один — уже третий по счёту — беспилотник. Как пишет SHOT, он упал в лесу в нескольких десятках метров от дороги.

По данным телеграм-канала, очевидцы подтверждают информацию, что всего было три БПЛА, они летели вдоль трассы. Предположительно, дроны могли ориентироваться по дорожному полотну.

Упавшие на трассу под Калугой дроны похожи на те, которыми ВСУ атаковали Москву

Упавшие на трассу под Калугой дроны похожи на те, которыми ВСУ атаковали Москву

Напомним, утром 5 июня губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что два беспилотника упали на трассу М3 "Украина". Территорию оцепили, так как дроны, по данным SHOT, несли на себе кумулятивные заряды с 1,8 кг взрывчатки. Было принято решение подорвать их на месте.

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LIFE

Александра Вишнякова
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