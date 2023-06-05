У трассы "Украина" в Калужской области нашли третий беспилотник
Рядом с трассой М3 "Украина" в Калужской области обнаружен ещё один — уже третий по счёту — беспилотник. Как пишет SHOT, он упал в лесу в нескольких десятках метров от дороги.
По данным телеграм-канала, очевидцы подтверждают информацию, что всего было три БПЛА, они летели вдоль трассы. Предположительно, дроны могли ориентироваться по дорожному полотну.
Напомним, утром 5 июня губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что два беспилотника упали на трассу М3 "Украина". Территорию оцепили, так как дроны, по данным SHOT, несли на себе кумулятивные заряды с 1,8 кг взрывчатки. Было принято решение подорвать их на месте.
LIFE