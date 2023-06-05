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5 июня, 06:04

Упавшие на трассу под Калугой дроны похожи на те, которыми ВСУ атаковали Москву

Появилось видео с двумя дронами, которые рухнули на трассу "Украина" под Калугой

Беспилотники, рухнувшие на трассу М3 "Украина" в Калужской области, внешне похожи на те, которыми ВСУ атаковали Москву 30 мая. Кадры с места падения БПЛА публикует телеграм-канал SHOT.

Дроны, которые упали на трассу "Украина" в Калужской области. Видео © Telegram / SHOT

Оба беспилотника лежат на обочине трассы. Размах крыльев каждой из "птичек" явно большой. По некоторым данным, в настоящий момент дорога закрыта. Работающие на месте следователи не разрешают даже пройти пешком из соображений безопасности.

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Ранее сообщалось, что два беспилотника рухнули на трассу "Украина" в Калужской области. Губернатор региона Владислав Шапша отметил, что детонации не произошло.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Светлана Оперук
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