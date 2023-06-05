Упавшие на трассу под Калугой дроны похожи на те, которыми ВСУ атаковали Москву

Беспилотники, рухнувшие на трассу М3 "Украина" в Калужской области, внешне похожи на те, которыми ВСУ атаковали Москву 30 мая. Кадры с места падения БПЛА публикует телеграм-канал SHOT.

Дроны, которые упали на трассу "Украина" в Калужской области. Видео © Telegram / SHOT

Оба беспилотника лежат на обочине трассы. Размах крыльев каждой из "птичек" явно большой. По некоторым данным, в настоящий момент дорога закрыта. Работающие на месте следователи не разрешают даже пройти пешком из соображений безопасности.