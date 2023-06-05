Упавшие на трассу под Калугой дроны нейтрализованы на месте
Беспилотники, упавшие на трассу М3 "Украина", решили нейтрализовать на месте — сапёры сделали это путём подрыва. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Место падения БПЛА в Калужской области. Видео © SHOT
О звуках взрывов сообщили водители, оказавшиеся заблокированными на перекрытой дороге. Обломки БПЛА увезли сапёры.
Ранее стало известно, что два беспилотника рухнули на трассу "Украина" в Калужской области. Губернатор региона Владислав Шапша тогда рассказывал, что взрыва не последовало.
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