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5 июня, 11:11

Упавшие на трассу под Калугой дроны нейтрализованы на месте

Беспилотники, упавшие на трассу М3 "Украина", решили нейтрализовать на месте — сапёры сделали это путём подрыва. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Место падения БПЛА в Калужской области. Видео © SHOT

О звуках взрывов сообщили водители, оказавшиеся заблокированными на перекрытой дороге. Обломки БПЛА увезли сапёры.

Упавшие на трассу под Калугой дроны похожи на те, которыми ВСУ атаковали Москву

Упавшие на трассу под Калугой дроны похожи на те, которыми ВСУ атаковали Москву

Ранее стало известно, что два беспилотника рухнули на трассу "Украина" в Калужской области. Губернатор региона Владислав Шапша тогда рассказывал, что взрыва не последовало.

Обложка ©

SHOT

Иван Косицын
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