Упавшие на трассу под Калугой дроны нейтрализованы на месте

Беспилотники, упавшие на трассу М3 "Украина", решили нейтрализовать на месте — сапёры сделали это путём подрыва. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT .

Упавшие на трассу под Калугой дроны похожи на те, которыми ВСУ атаковали Москву

Ранее стало известно, что два беспилотника рухнули на трассу "Украина" в Калужской области. Губернатор региона Владислав Шапша тогда рассказывал, что взрыва не последовало.