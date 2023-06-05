Регион

Уведомления отключены

5 июня, 12:48

Над Белгородом сработала система ПВО

Гладков: В небе над Белгородом сработала система ПВО

Над Белгородом сработала система противовоздушной обороны — удар был нанесён по цели, подлетавшей к городу. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, пострадавших нет. Осколками повреждено два автомобиля, в том числе карета скорой помощи.

В Воронежской и Белгородской областях опровергли сообщения о военном положении

В Воронежской и Белгородской областях опровергли сообщения о военном положении

Ранее стало известно, что за сутки по Шебекинскому городскому округу в Белгородской области ВСУ выпустили больше 610 снарядов. Количество разрушенных и повреждённых домовладений и автомобилей пока не уточняется.

Обложка ©

ТАСС / AP / Ariel Schalit

Иван Косицын
  • Новости
  • Происшествия
  • Белгородская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров