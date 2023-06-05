Над Белгородом сработала система ПВО
Гладков: В небе над Белгородом сработала система ПВО
Над Белгородом сработала система противовоздушной обороны — удар был нанесён по цели, подлетавшей к городу. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По предварительным данным, пострадавших нет. Осколками повреждено два автомобиля, в том числе карета скорой помощи.
Ранее стало известно, что за сутки по Шебекинскому городскому округу в Белгородской области ВСУ выпустили больше 610 снарядов. Количество разрушенных и повреждённых домовладений и автомобилей пока не уточняется.
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ТАСС / AP / Ariel Schalit