Над Белгородом сработала система ПВО

Над Белгородом сработала система противовоздушной обороны — удар был нанесён по цели, подлетавшей к городу. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, пострадавших нет. Осколками повреждено два автомобиля, в том числе карета скорой помощи.