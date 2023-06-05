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Регион
Опубликовано 5 июня 2023, 11:06
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В Воронежской и Белгородской областях опровергли сообщения о военном положении

Власти Воронежской и Белгородской областей официально опровергли распространяемую в соцсетях информацию о введении военного положения в этих регионах. Ранее там якобы на радио и в телеэфире транслировали лжеобращение президента о "всеобщей мобилизации и военном положении в приграничных регионах".

"Ситуация в регионе продолжает оставаться контролируемой властями и правоохранительными органами. Причин для беспокойства нет. Принятие дополнительных решений для сохранения стабильной обстановки в Воронежской области сейчас не требуется", — сообщили в Правительстве Воронежской области.

С похожим заявлением выступил и оперштаб Белгородской области. Там назвали фейком информацию о вторжении ВСУ в регион и призвали местных жителей сохранять спокойствие.

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Ранее стало известно, что за сутки по Белгородской области ВСУ выпустили больше 600 снарядов. Количество разрушенных и повреждённых домовладений и автомобилей пока не уточняется.

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VK / Минобороны России

Наталья Демьянова
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