В Воронежской и Белгородской областях опровергли сообщения о военном положении
Власти Воронежской и Белгородской областей официально опровергли распространяемую в соцсетях информацию о введении военного положения в этих регионах. Ранее там якобы на радио и в телеэфире транслировали лжеобращение президента о "всеобщей мобилизации и военном положении в приграничных регионах".
"Ситуация в регионе продолжает оставаться контролируемой властями и правоохранительными органами. Причин для беспокойства нет. Принятие дополнительных решений для сохранения стабильной обстановки в Воронежской области сейчас не требуется", — сообщили в Правительстве Воронежской области.
С похожим заявлением выступил и оперштаб Белгородской области. Там назвали фейком информацию о вторжении ВСУ в регион и призвали местных жителей сохранять спокойствие.
Ранее стало известно, что за сутки по Белгородской области ВСУ выпустили больше 600 снарядов. Количество разрушенных и повреждённых домовладений и автомобилей пока не уточняется.