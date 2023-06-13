В Росавиации рассказали, когда за незаконный запуск дрона грозит тюрьма

За несанкционированный запуск дрона на территории РФ нарушителю придётся уплатить штраф в размере до 50 тысяч рублей, а при определённых обстоятельствах грозит лишение свободы. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. В агентстве отметили, что не занимаются вопросами об определении ответственности в случае несанкционированного использования дрона, нарушения воздушного пространства и других подобных действий.

"Мы полагаем необходимым рассказать о том, что нарушение правил использования воздушного пространства влечёт наложение штрафов (статья 11.4 КоАП), а в случае причинения тяжкого вреда здоровью или смерти человека — лишение свободы (статья 271.1 УК)", — указывается в сообщении.

Так, согласно статье 11.4 КоАП "Нарушение правил использования воздушного пространства", физлицам назначаются штрафы в размере от 20 до 50 тысяч рублей, должностным лицам — от 50 до 150 тысяч рублей, а для юрлиц — от 250 до 500 тысяч рублей. В соответствии со статьёй 271.1 УК РФ, если в результате несанкционированного запуска дрона по неосторожности пострадал или погиб человек, нарушителю грозит лишение свободы до семи лет.

Кроме того, совершая незаконную фото- и видеосъёмку с дрона, можно стать фигурантом уголовного дела за госизмену, шпионаж, разглашение гостайны, незаконное получение информации, содержащей гостайну, а также нарушение правил обращения с документами, составляющими гостайну.