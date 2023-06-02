В России произведут тысячи гражданских беспилотников в 2023 году

В этом году производство гражданских беспилотных авиасистем (БАС) увеличится более чем на шесть тысяч штук. Об этом рассказал ТАСС замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак.

"По той информации, которую мы видим, мы прогнозируем, что объём производства БАС в нашей стране составит не менее 6,1 тысячи штук, включая все классы и типы, но, возможно, эти цифры будут больше", — пояснил Шпак.

Он подчеркнул, что данных за прошлый год по большому счёту нет, так как на тот момент отрасль не была так хорошо развита, чтобы вести поштучную статистику. Также Шпак заявил, что отрасль создания беспилотников точно будет включена в балльную систему поддержки промышленности в этом и следующем году.