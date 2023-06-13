Дрон с камерой рухнул на территории санатория Минобороны в Подмосковье

Дрон с камерой рухнул на территории санатория Минобороны РФ в Подмосковье. Как сообщает телеграм-канал SHOT, всё произошло вечером в воскресенье, 11 июня.

Охранник "Марфинского" санатория в Мытищах во время обхода территории увидел летящий в небе квадрокоптер, который зацепился за ветки деревьев и упал на землю. Он тут же сообщил руководству об инциденте и вызвал полицию.