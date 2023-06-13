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13 июня, 13:23

Дрон с камерой рухнул на территории санатория Минобороны в Подмосковье

SHOT: БПЛА с камерой упал на территории санатория МО РФ в подмосковных Мытищах

Дрон с камерой рухнул на территории санатория Минобороны РФ в Подмосковье. Как сообщает телеграм-канал SHOT, всё произошло вечером в воскресенье, 11 июня.

Охранник "Марфинского" санатория в Мытищах во время обхода территории увидел летящий в небе квадрокоптер, который зацепился за ветки деревьев и упал на землю. Он тут же сообщил руководству об инциденте и вызвал полицию.

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На корпусе обнаруженного серого коптера размером 20 на 10 сантиметров с четырьмя складывающимися винтами была видеокамера. БПЛА изъяли для изучения. Сейчас ищут оператора, который его запустил. Проводится проверка.

Ранее в Москве задержали двух мужчин, которые запускали беспилотник в Битцевском парке. С собой у них также были VR-очки. Полёты дронов в столице запрещены с 3 мая.

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Иван Косицын
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