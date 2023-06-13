Крымчанин пошёл на рыбалку и обнаружил беспилотник
SHOT: В Крыму рыбак обнаружил рухнувший беспилотник без опознавательных знаков
10 июня в Крыму местный житель обнаружил рухнувший беспилотник, когда ловил рыбу. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
По его информации, 61-летний предприниматель, занимающийся выловом рыбы, обнаружил неустановленный БПЛА самолётного типа на берегу пляжа Арабатской стрелки в районе села Соляное в Ленинском районе.
Мужчина вызвал полицию. Сейчас находку изучают правоохранители, проводится проверка. Пострадавших и разрушений при падении беспилотника не было.
Ранее Лайф сообщал, что украинские беспилотники атаковали два посёлка в Брянской области тремя боеприпасами. К счастью, никто не пострадал, разрушений также удалось избежать.
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