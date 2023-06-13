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13 июня, 08:12

Крымчанин пошёл на рыбалку и обнаружил беспилотник

SHOT: В Крыму рыбак обнаружил рухнувший беспилотник без опознавательных знаков

10 июня в Крыму местный житель обнаружил рухнувший беспилотник, когда ловил рыбу. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

По его информации, 61-летний предприниматель, занимающийся выловом рыбы, обнаружил неустановленный БПЛА самолётного типа на берегу пляжа Арабатской стрелки в районе села Соляное в Ленинском районе.

Мужчина вызвал полицию. Сейчас находку изучают правоохранители, проводится проверка. Пострадавших и разрушений при падении беспилотника не было.

Очевидцы сняли на видео обломки второго беспилотника, упавшего под Калугой

Очевидцы сняли на видео обломки второго беспилотника, упавшего под Калугой

Ранее Лайф сообщал, что украинские беспилотники атаковали два посёлка в Брянской области тремя боеприпасами. К счастью, никто не пострадал, разрушений также удалось избежать.

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Freepik

Иван Косицын
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