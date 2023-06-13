Крымчанин пошёл на рыбалку и обнаружил беспилотник

10 июня в Крыму местный житель обнаружил рухнувший беспилотник, когда ловил рыбу. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

По его информации, 61-летний предприниматель, занимающийся выловом рыбы, обнаружил неустановленный БПЛА самолётного типа на берегу пляжа Арабатской стрелки в районе села Соляное в Ленинском районе.

Мужчина вызвал полицию. Сейчас находку изучают правоохранители, проводится проверка. Пострадавших и разрушений при падении беспилотника не было.