Очевидцы сняли на видео обломки второго беспилотника, упавшего под Калугой

Опубликовано видео второго беспилотника, упавшего рано утром 11 июня в Калужской области. Эти кадры публикует местный телеграм-канал ES!

БПЛА рухнул недалеко от села Кременское Медынского района. Обломки разлетелись по просёлочной дороге и лесу. О падении беспилотника сообщили жители деревни Каляево. Они услышали громкий звук, похожий на взрыв. На месте падения БПЛА работают оперативные службы.