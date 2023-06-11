Очевидцы сняли на видео обломки второго беспилотника, упавшего под Калугой
Опубликовано видео второго беспилотника, упавшего рано утром 11 июня в Калужской области. Эти кадры публикует местный телеграм-канал ES!
Обломки упавшего беспилотника в Калужской области. Видео © t.me / Evgeniy_Serkin
БПЛА рухнул недалеко от села Кременское Медынского района. Обломки разлетелись по просёлочной дороге и лесу. О падении беспилотника сообщили жители деревни Каляево. Они услышали громкий звук, похожий на взрыв. На месте падения БПЛА работают оперативные службы.
Как сообщал губернатор Калужской области Владислав Шапша, беспилотник упал у деревни Стрелковки. Позже появилось видео с места ЧП. А в Медынском районе нашли ещё один БПЛА.
t.me / Evgeniy_Serkin