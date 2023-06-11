Регион

Уведомления отключены

11 июня, 07:15

Очевидцы сняли на видео обломки второго беспилотника, упавшего под Калугой

Опубликовано видео второго беспилотника, упавшего рано утром 11 июня в Калужской области. Эти кадры публикует местный телеграм-канал ES!

Обломки упавшего беспилотника в Калужской области. Видео © t.me / Evgeniy_Serkin

БПЛА рухнул недалеко от села Кременское Медынского района. Обломки разлетелись по просёлочной дороге и лесу. О падении беспилотника сообщили жители деревни Каляево. Они услышали громкий звук, похожий на взрыв. На месте падения БПЛА работают оперативные службы.

В районе нефтебазы в Курске упал беспилотник

В районе нефтебазы в Курске упал беспилотник

Как сообщал губернатор Калужской области Владислав Шапша, беспилотник упал у деревни Стрелковки. Позже появилось видео с места ЧП. А в Медынском районе нашли ещё один БПЛА.

Обложка ©

t.me / Evgeniy_Serkin

Иван Косицын
  • Новости
  • Происшествия
  • Калужская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров