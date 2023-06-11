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11 июня, 04:33

Место падения второго беспилотника обнаружили в Калужской области

Калужский губернатор Шапша сообщил о втором БПЛА, упавшем в Медынском районе

<p>Обломки беспилотника, упавшего в Калужской области. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/Shapsha_VV/8830" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Владислав Шапша</a></p>

Обломки беспилотника, упавшего в Калужской области. Обложка © t.me / Владислав Шапша

В Медынском районе Калужской области обнаружили место падения, предположительно, беспилотника. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

"Сегодня ночью в Медынском районе в лесном массиве обнаружено место падения, предположительно, БПЛА, пострадавших и разрушений нет", — написал глава региона в телеграм-канале.

На месте работают экстренные оперативные службы.

В районе нефтебазы в Курске упал беспилотник

В районе нефтебазы в Курске упал беспилотник

Это второй беспилотник за минувшую ночь в Калужской области. Ранее один дрон упал около деревни Стрелковка. Пострадавших не было.

Артур Лапсаков
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