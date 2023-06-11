Место падения второго беспилотника обнаружили в Калужской области

В Медынском районе Калужской области обнаружили место падения, предположительно, беспилотника. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

"Сегодня ночью в Медынском районе в лесном массиве обнаружено место падения, предположительно, БПЛА, пострадавших и разрушений нет", — написал глава региона в телеграм-канале.

На месте работают экстренные оперативные службы.