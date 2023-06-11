Место падения второго беспилотника обнаружили в Калужской области
Калужский губернатор Шапша сообщил о втором БПЛА, упавшем в Медынском районе
Обломки беспилотника, упавшего в Калужской области. Обложка © t.me / Владислав Шапша
В Медынском районе Калужской области обнаружили место падения, предположительно, беспилотника. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.
"Сегодня ночью в Медынском районе в лесном массиве обнаружено место падения, предположительно, БПЛА, пострадавших и разрушений нет", — написал глава региона в телеграм-канале.
На месте работают экстренные оперативные службы.
Это второй беспилотник за минувшую ночь в Калужской области. Ранее один дрон упал около деревни Стрелковка. Пострадавших не было.