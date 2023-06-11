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11 июня, 02:26

В Жуковском районе Калужской области упал беспилотник

Калужский губернатор Шапша: Беспилотник упал у деревни Стрелковка

Беспилотник упал у деревни Стрелковка в Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

"В Жуковском районе около деревни Стрелковка произошло падение беспилотного летательного аппарата. По предварительной информации, пострадавших нет", — написал губернатор в телеграм-канале.

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Шапша добавил, что на месте работают специальные службы.

Напомним, 5 июня у трассы "Украина" в Калужской области упали два беспилотника. Территорию оцепили, так как дроны, по данным SHOT, несли на себе кумулятивные заряды с 1,8 кг взрывчатки. Было принято решение подорвать их на месте. Позднее был обнаружен и третий дрон.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков
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