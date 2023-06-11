В Жуковском районе Калужской области упал беспилотник

Беспилотник упал у деревни Стрелковка в Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

"В Жуковском районе около деревни Стрелковка произошло падение беспилотного летательного аппарата. По предварительной информации, пострадавших нет", — написал губернатор в телеграм-канале.