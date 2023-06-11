Появились кадры упавшего в Жуковском районе Калужской области беспилотника

Как уточняется, БПЛА рухнул между дорогой и СНТ "Дубрава-1", в лесном массиве в Жуковском районе. По словам очевидцев, дрон стал глохнуть и упал примерно в 150–200 метрах от жилых домов. Движение в этом районе перекрывать не стали, на месте происшествия продолжают работать оперативные службы и взрывотехники.