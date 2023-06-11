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11 июня, 06:39

Появились кадры упавшего в Жуковском районе Калужской области беспилотника

В Сети появились первые кадры беспилотника, который упал рано утром в Калужской области. Кадры публикует местный телеграм-канал ES!

Кадры упавшего БПЛА в Калужской области. Видео © t.me / Evgeniy_Serkin

Как уточняется, БПЛА рухнул между дорогой и СНТ "Дубрава-1", в лесном массиве в Жуковском районе. По словам очевидцев, дрон стал глохнуть и упал примерно в 150–200 метрах от жилых домов. Движение в этом районе перекрывать не стали, на месте происшествия продолжают работать оперативные службы и взрывотехники.

Как сообщал губернатор Калужской области Владислав Шапша, беспилотник упал у деревни Стрелковки. На месте работают специальные службы. Позже в Медынском районе нашли ещё один БПЛА.

Обложка ©

t.me / Evgeniy_Serkin

Иван Косицын
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