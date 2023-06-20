ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 июня 2023, 09:48

Шойгу насчитал 263 атаки ВСУ с начала контрнаступления

Шойгу: С 4 июня ВСУ предприняли 263 атаки позиций ВС РФ, все они были отражены

Войска ВСУ с 4 июня предприняли 263 атаки российских позиций, все они были отражены, противник целей не достиг. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

"С 4 июня ВСУ предприняли 263 атаки позиций российских войск. Благодаря грамотным и самоотверженным действиям наших подразделений все они отбиты, противник целей не достиг", — информировал Шойгу.

Расчёты "Солнцепёков" сожгли опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
Расчёты "Солнцепёков" сожгли опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

Ранее замглавы МО Украины Анна Маляр призвала не измерять наступление населёнными пунктами. При этом никаких конкретных достижений и результатов она не озвучила.

BannerImage

Getty Images / Muhammed Enes Yildirim

Ирина Фальке
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar