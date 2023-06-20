Шойгу насчитал 263 атаки ВСУ с начала контрнаступления
Шойгу: С 4 июня ВСУ предприняли 263 атаки позиций ВС РФ, все они были отражены
Войска ВСУ с 4 июня предприняли 263 атаки российских позиций, все они были отражены, противник целей не достиг. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.
"С 4 июня ВСУ предприняли 263 атаки позиций российских войск. Благодаря грамотным и самоотверженным действиям наших подразделений все они отбиты, противник целей не достиг", — информировал Шойгу.
Ранее замглавы МО Украины Анна Маляр призвала не измерять наступление населёнными пунктами. При этом никаких конкретных достижений и результатов она не озвучила.
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