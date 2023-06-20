Шойгу насчитал 263 атаки ВСУ с начала контрнаступления

Войска ВСУ с 4 июня предприняли 263 атаки российских позиций, все они были отражены, противник целей не достиг. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

"С 4 июня ВСУ предприняли 263 атаки позиций российских войск. Благодаря грамотным и самоотверженным действиям наших подразделений все они отбиты, противник целей не достиг", — информировал Шойгу.