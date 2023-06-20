Расчёты "Солнцепёков" сожгли опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

Бойцы Центральной российской группировки уничтожили опорный пункт украинской армии при помощи тяжёлых огнемётных систем "Солнцепёк". Как заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук, цель была поражена на Краснолиманском направлении. Его заявление приводит ТАСС.

"На Краснолиманском направлении экипажи тяжёлых огнемётных систем "Солнцёпек" подразделения радиационной, химической и биологической защиты группировки войск "Центр", применив термобарические снаряды, уничтожили опорный пункт противника", — сообщил Савчук.

Также ВСУ предприняли попытку атаки российских войск в районах населённого пункта Торское и Серебрянского лесничества. Потерпев сокрушительный провал, украинская армия понесла серьёзные потери в технике и живой силе, добавил начальник пресс-центра группировки.