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20 июня, 04:26

Расчёты "Солнцепёков" сожгли опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны: "Солнцепёк" уничтожил опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

Бойцы Центральной российской группировки уничтожили опорный пункт украинской армии при помощи тяжёлых огнемётных систем "Солнцепёк". Как заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук, цель была поражена на Краснолиманском направлении. Его заявление приводит ТАСС.

"На Краснолиманском направлении экипажи тяжёлых огнемётных систем "Солнцёпек" подразделения радиационной, химической и биологической защиты группировки войск "Центр", применив термобарические снаряды, уничтожили опорный пункт противника", — сообщил Савчук.

Также ВСУ предприняли попытку атаки российских войск в районах населённого пункта Торское и Серебрянского лесничества. Потерпев сокрушительный провал, украинская армия понесла серьёзные потери в технике и живой силе, добавил начальник пресс-центра группировки.

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Ранее авиация российской группировки войск "Запад" нанесла десять ракетно-бомбовых ударов по живой силе, вооружению и военной технике украинской армии на Купянском направлении. Как рассказал начальник пресс-центра группировки войск Сергей Зыбинский, цель была поражена экипажами ударных вертолётов Ка-52 и Ми-28, а также штурмовиков Су-25.

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vk.com / Минобороны РФ

Оксана Попова
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