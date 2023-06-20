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Опубликовано 20 июня 2023, 02:17

Российская авиация нанесла на Купянском направлении десять ударов по ВСУ

МО РФ: Российская авиация нанесла на Купянском направлении десять ударов по ВСУ

Авиация российской группировки войск "Запад" нанесла десять ракетно-бомбовых ударов по живой силе, вооружению и военной технике украинской армии на Купянском направлении. Как рассказал начальник пресс-центра группировки войск Сергей Зыбинский, цель была поражена экипажами ударных вертолётов Ка-52 и Ми-28, а также штурмовиков Су-25.

"На Купянском направлении экипажи ударных вертолётов Ка-52, Ми-28, штурмовиков Су-25 группировки войск "Запад" нанесли десять авиационных ударов по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению, военной и специальной технике из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны", — приводит его слова РИА "Новости".

Кроме этого, в ходе спецоперации в районе села Фиголевка было поражено отделение украинских войск. Удары наносились расчётами миномётов большой мощности "Тюльпан" и 120-миллиметровых миномётов "Сани".

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Ранее Лайф рассказывал о том, что в районе посёлка Новодонецкое отряд штурмовой морской пехоты Тихоокеанского флота из 23 человек уничтожил более сотни украинских пехотинцев. Во время боёв российские бойцы подбили бронетехнику образца НАТО, в том числе французский танк АМХ-10.

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vk.com / Минобороны РФ

Оксана Попова
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