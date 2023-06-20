О чём предупредил Запад министр обороны России Шойгу Кого и где будут уничтожать в случае ударов по Крыму дальнобойными ракетами и о чём говорит риторика Минобороны РФ. 29058 29058 Минобороны России Сергей Шойгу. Обложка © ТАСС / Вадим Савицкий

Руководство ВСУ планирует нанести удары по территории России, включая Крым, ракетами Himars и Storm Shadow, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу. По его словам, применение этих ракет вне зоны спецоперации будет означать полноценное втягивание США и Британии в конфликт, отметил министр. Что повлечёт незамедлительные удары по центрам принятия решений на Украине.

Стоит отметить, что накануне не менее знаковое сообщение сделал директор СВР Сергей Нарышкин, который сказал о сдерживании войсками РФ контрнаступления группировки НАТО, а не ВСУ. Украинские военные при этом используются как живая сила.

Почему, упоминая про полноценное втягивание США и Британии в украинский кейс, Сергей Шойгу напомнил про удары по украинским центрам принятия решений, комментирует военный эксперт Алексей Леонков.

— В центрах принятия решений на Украине, как правило, находятся американские и британские специалисты иногда очень высокого ранга. И когда мы уничтожаем эти базы, то под удары попадают именно натовские генералы, находящиеся там негласно. Мы наблюдаем, как молниеносно меняется риторика военных чиновников Лондона и Вашингтона, становясь резко агрессивной. Останавливает от эскалации их лишь осознание возможных последствий. Хотя британцы первыми перешагнули через красные линии, поставив дальнобойное оружие Киеву — ракеты Storm Shadow, чей радиус поражения свыше 500 км, так же как и снаряды с обеднённым ураном, — говорит Алексей Леонков.

Министр обороны России Сергей Шойгу (справа) во время проверки выполнения государственного оборонного заказа на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны / Вадим Савицкий

Он добавил, что сведения, которые получила наша разведка о подрыве Каховской ГЭС, планах захвата Запорожской АЭС, контрнаступлении ВСУ, атаки дронов, тоже находятся в ведении британцев. Не говоря уже про "Северные потоки", где "уши Лондона торчат около каждого взорванного газопровода".

Британцы, по словам эксперта, идут на определённое обострение, полагая, что такое поведение остановит Россию от принятия последующих решений. Однако мы продолжаем уничтожать подобные цели, где происходит управление войсками Украины, боевые центры обучения — всё, что находится на территории бывшей УССР.

— Но, вероятно, до Лондона и Вашингтона не доходит, поэтому наш президент и озвучил, что места базирования военной техники, предназначенные для Украины, получат военный ответ. Задача перед Министерством обороны поставлена и прорабатывается, — отметил Леонков.

Реакция западных СМИ

Напомним, эскалация украинского конфликта происходит на фоне безуспешного контрнаступления ВСУ, где украинская армия несёт ежедневно огромные потери, уничтожая собственных солдат и сжигая десятками военную технику Европы и США. Это констатируют даже западные СМИ.

New York Times пишет о нехватке места для могил погибших украинцев. "На вершине холма городские власти приступили к эксгумации могил безымянных солдат, захороненных ещё во время Первой мировой войны. Молодые люди, погибшие в начале прошлого века, уступают место павшим в этой войне. В начале прошлогоднего конфликта с Россией на склоне холма была лишь небольшая группа свежевырытых могил. Сейчас захоронения занимают половину склона, здесь покоится около 500 солдат, и их будет больше".

"Подготовьтесь к пошатнувшемуся контрнаступлению Украины", — пишет The Telegraph. Объясняя, что "Украина вряд ли добьётся быстрых и решительных побед". Ведь это не немецкие танки против польской конницы. А конфликт на истощение, когда атакующие перемалываются сильно укреплённой обороной. "Шансы складываются против Киева. У российского генерала Валерия Герасимова было много времени и ресурсов для подготовки эффективной обороны по нескольким направлениям". По словам автором заметки, британцы разочарованы военными неудачами Киева и опасаются, что "пятая колонна Европы" в виде Шольца и Макрона пойдут на переговоры с Россией.

Стоит отметить, что 263 атаки, которые предприняли ВСУ с 4 июня на позиции российских войск, были отражены, поэтому на Западе всё чаще раздаются голоса, требующие переговоров. Однако этому мешает информационная война, которую контролирует Вашингтон. Именно поэтому глава Белого дома повышает градус дискуссии, заявляя, что угроза применения Путиным тактического ядерного оружия "реальна".

Видео © T.me / Пул N3

— Использование ядерного оружия, безусловно, теоретически возможно. Для России это возможно в том случае, если создаётся угроза нашей территориальной целостности, независимости и суверенитету существования Российского государства. Ядерное оружие создаётся, чтобы обеспечить нашу безопасность в самом широком смысле этого слова. Но у нас нет такой необходимости [применения], а сам факт рассуждения на эту тему уже понижает порог применения оружия. А вторая часть в том, что у нас такого оружия больше, чем у стран НАТО, и они это знают. И всё время нас склоняют к тому, чтобы мы начали переговоры по сокращению, — напомнил во время ПМЭФ президент России Владимир Путин, добавив, что этого не произойдёт.

Авторы Дмитрий Шестопалов